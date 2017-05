Jonge autobestuurder richt ravage aan na achtervolging door politie

Fietsers opgelet, want binnenkort kunnen jullie ook een snelheidsboete krijgen. In Ronse heeft de politie een superflitser in gebruik genomen. Die flitst al vanaf 20 kilometer per uur. De superflitser zal ingezet worden in een zone 30. Want elektrische fietsen en wielertoeristen rijden daar meestal sneller dan het eigenlijk mag. En het is niet omdat je geen nummerplaat hebt, dat je aan een boete kan ontsnappen. Gelukkig is de politie is niet van plan om een klopjacht te houden.