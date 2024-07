Jong Lede verhuist naar stadion van Eendracht Aalst, nieuw logo en clubkleuren zijn voor volgende week

De kogel is door de kerk. Volgend seizoen zal er gewoon gevoetbald worden in het Pierre Cornelisstadion en op de Zandberg in Aalst. De stad Aalst gaat daarvoor samenwerken met KVC Jong Lede en enkele lokale ondernemers. Op vlak van jeugdwerking is de samenwerking al volledig rond. Op het nieuwe logo, de clubkleuren én de nieuwe naam is het nog even wachten. Nieuws over het eerste elftal volgt in de loop van volgende week.