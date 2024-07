'Jong Lede' naar Aalsterse Pierre Cornelisstadion: "Wit-zwart thuis, en wit-groen op verplaatsing"

In Aalst worden op dit moment de kleuren en nieuwe naam van Jong Lede bekendgemaakt. Met een infovergadering, die te volgen is op onze Facebookpagina, wordt de samenwerking tussen de stad Aalst en Jong Lede toegelicht aan de supporters. Volgend seizoen speelt de club in het Pierre Cornelisstadion, in wat een overgangsjaar moet worden. Wij konden Jong Lede-voorzitter Guy Schollaert, investeerder Guy Valckenier en schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) zonet al even spreken.