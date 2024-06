Jong Lede en Eendracht Aalst willen samenwerken. Dat bevestigt het clubbestuur van Jong Lede aan onze redactie. Er zijn al gesprekken geweest tussen beide partijen. Het eerste elftal van Jong Lede zou haar thuiswedstrijden spelen in het Pierre Cornelisstadion volgend seizoen. Onder welke naam is nog niet bekend. De samenwerking zou wel een oplossing zijn voor Eendracht Aalst. Want de club is op sterven na dood, en dreigt anders een doorstart te moeten maken in vierde provinciale.

