Jong Lede bevestigt fusiegesprekken met Aalst, Turkse eigenaars Eendracht Aalst weigeren fusie

Ook het bestuur van voetbalclub Jong Lede bevestigt nu dat er gesprekken aan de gang zijn met de stad Aalst over een eventuele samenwerking om een nieuwe club te beginnen. Het zijn verkennende gesprekken en de sfeer is constructief. Een samenwerking zou een oplossing kunnen zijn voor de jeugdspelers van Aalst. Want zij dreigen door het nakende faillissement van Aalst zonder club te zitten. Tegelijkertijd zou de eerste ploeg van Jong Lede overwegen om haar thuiswedstrijden in het Pierre Cornelisstadion af te werken. Ook bij Eendracht Aalst hebben ze op sociale media al gereageerd op het nieuws. Daar weigeren ze mee te werken aan een fusie, en willen ze het stamnummer 90 absoluut behouden. Maar dat lijkt meer op grootspraak. Want Eendracht Aalst stevent af op een faillissement, en zit volgend seizoen ook zonder stadion.