Het schoolbestuur van de Aalsterse school waar de directrice ter discussie staat heeft zich gisteren gebogen over het dossier. De directrice van De Horizon wordt beschuldigd van wanpraktijken. Zo zou ze onder andere spullen voor zichzelf gekocht hebben met geld dat bestemd is voor kwetsbare leerlingen. Het schoolbestuur heeft nu beslist om de hete aardappel door te schuiven naar de onderzoekscel van het GO!, dat is het Gemeenschapsonderwijs. Zij moeten het zaakje nu onderzoeken. De directrice blijft voorlopig in functie tot er meer duidelijkheid is over de aantijgingen. Het schoolbestuur benadrukt in een schriftelijke mededeling dat het teleurgesteld is over hoe deze beschuldigingen aan het licht zijn gekomen.