Sport Jonas Bokeloh wint 75ste GP Beeckman - De Caluwé

embed

In het wielrennen heeft De Duitser Jonas Bokeloh van de Ierse ploeg An Post Chainreaction gisteravond de Grote Prijs Beeckman - De Caluwé in Ninove gewonnen.De Duitser was de snelste in een spurt met 6. Brad Evans werd tweede en Dennis Coenen derde. De koers voor elite met contract werd dit jaar al voor de 75ste keer gereden. De finish lag deze editie niet aan het Stationsplein, maar wel aan de Onderwijslaan. Bokeloh krijgt nu ook een plaatsje op de erelijst van de Grote Prijs. Hij staat in een mooi lijstje met onder andere Arnaud Démare, Tom Van Asbroeck, Jerôme Baugnies, en Peter Van Petegem.