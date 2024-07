Wie door de Mercatorstraat in Sint-Niklaas wandelt, heeft het misschien al gehoord. Jonach, een jonge, blinde muzikant, speelt vanop zijn balkon liedjes op zijn piano. Hij geniet ervan om in het zonnetje te zitten en wil met zijn muziek de mensen raken. Jonach plaatste een oproep op Facebook met de vraag of zijn muziek niet stoorde, en dat was dus zeker niet het geval. Want de buren, die smullen ervan.