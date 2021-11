Jokomo maakt samen met Buscemi swingende single 'Eh La Bas': “Hommage aan vader”

Dendermondse artiest Jokomo brengt een hommage aan zijn vader Bert Heuvinck door één van zijn nummers in een nieuw jasje te steken. 'Eh La Bas' heet het lied en is in 1976 ingezonden door een zanger uit New Orleans. De stad waar vader Bert verliefd op geworden is. Hij en enkele andere muzikanten hadden een jazzband die erg populair was in Dendermonde. En nu dus, 45 jaar later, brengt de zoon van Bert een jazzy bossa nova versie van 'Eh La Bas' uit. Joachim vertelt ons over zijn vader en zijn nieuwe single vanop vakantie in Spanje.