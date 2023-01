Joke De Swaef, ex-Open Vld Aalst, naar Vlaams Belang

Politiek nieuws uit Aalst dan. Joke De Swaef, onafhankelijk politicus, stapt over naar Vlaams Belang. Dat laat de partij zelf weten. De Swaef stapte midden oktober uit de lokale Open Vld, omdat ze zich niet meer kon vinden met de lijnen die de partij in Aalst uittekende. Nochtans was ze een tijd lang lokaal voorzitter van de Aalsterse liberalen. Nu stapt ze dus over naar Vlaams Belang. De Swaef is geen gemeenteraadslid, maar wel lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken van de stad.