Patiënten met clusterhoofdpijn die in het Vitaz worden behandeld met neurostimulatie, krijgen vanaf nu hun behandeling volledig terugbetaald. Clusterhoofdpijn is de meest ernstige vorm van hoofdpijn. Normaal functioneren is niet meer mogelijk. Maar in het pijncentrum in Vitaz werken ze al jaren aan een behandeling via neurostimulatie. In het achterhoofd worden dan elektrodes geplaatst, die verbonden worden met een speciale batterij. Via een toestel kan de patiënt die neurostimulatie zelf regelen. De behandeling werkt bij meer dan 80% van de patiënten. Vroeger werd deze behandeling die tussen de 10 en 20.000 euro kost, niet terugbetaald. Dat dit vanaf nu wel gebeurt, is een belangrijke stap, zegt Vitaz. Vooral voor chronische patiënten.