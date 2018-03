Nieuws Jodiumpillen ten minste tien jaar houdbaar

Bij de apothekers is het dan ook erg druk. Veel mensen willen die pillen zo snel mogelijk in huis halen. Er is ook wel wat onduidelijkheid bij wie de pillen al heeft. De datum op de zijkant is geen vervaldatum maar wel de productiedatum. De kans is dus erg groot dat de pillen bij u thuis nog steeds goed werken. Want pas 10 jaar na de productie neemt de werking van die jodiumtabletten af.