Jobdreamday brengt 200-tal leerlingen naar de werkvloer in Zele

In Zele heeft een tweehonderdtal leerlingen uit het hoger secundair onderwijs kennisgemaakt met een vijftiental bedrijven uit de streek. De zogeheten Jobdreamday is een initiatief van de werkgeversfederatie Voka Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de gemeente en de scholen. Die willen de studenten de vele jobmogelijkheden leren kennen in eigen streek. Want onbekend is vaak onbemind. Voor de laatstejaars van de scholen OLVI PIUS X en GO! talent is er vanochtend een wereld opengegaan. Onder meer die van Berry, een producent van flexibele kunststofverpakkingen.