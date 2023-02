Jobbeurs in Aalst moet zoektocht naar werk vergemakkelijken voor Oekraïense vluchtelingen

Mensen die werken in een winkel van C&A hoeven niet te vrezen voor hun job. Bij de winkels zal er niets veranderen. Dat hebben de vakbonden van C&A laten weten aan onze redactie na afloop van de bijzondere ondernemingsraad deze ochtend. Daar is beslist dat er jobs zullen verdwijnen, maar enkel in het hoofdkantoor in Vilvoorde. Niet in de winkels. C&A telt acht winkels in onze regio: in Aalst, Sint-Niklaas, Dendermonde, Ninove, Zottegem en Wetteren. De kledingketen zit al even in slechte papieren omdat de verkoopcijfers tegenvallen, zeker online. Het is al de derde herstructurering op vijf jaar tijd. Maar voorlopig zullen er dus geen winkels verdwijnen.