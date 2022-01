Jo Van Moer nieuwe voorzitter Waasland-Beveren: "Focussen op promotie, stadiondossier én fusie"

Als alles goed gaat vaardigt onze streek dan toch één atlete af voor de komende Olympische Winterspelen in Peking, volgende maand. An Vannieuwenhuyse uit Lede heeft zich samen met remster Sara Aerts geplaatst voor die Spelen, in het bobsleeën. Vannieuwenhuyse moest daarvoor minstens zevende worden in de Europe Cup in Winterberg dit weekend. Het duo werd uiteindelijk knap derde. Maar toch is de deelname nog niet helemaal zeker. Want het BOIC moet hun selectie nog bevestigen. En dat is voorlopig nog niet gebeurd.