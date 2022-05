En nog in die tribunes was Pieter Bombay te vinden. Die zat in 1952 op het Ros Beiaard als één van de Heemskinderen. De man, ondertussen 87, werd dan ook in de bloemetjes gezet tijdens de Ommegang met een groot applaus én met een staande ovatie van het publiek in de tribunes. Een emotioneel moment voor het oud-Heemskind.