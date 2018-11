Over exact twee weken is het weer zover. Dan opent het Kuipke in Gent z’n deuren voor de 78ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. In ‘t Kuipke zijn ze al volop bezig met de opbouw. Vorige week kreeg de piste een oplap-beurt, volgende week beginnen de schilderwerken. Nieuw dit jaar is een transparante omheining rond het middenplein, wat de veiligheid voor de renners moet beter.