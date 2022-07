Jeugdvakantiewerking herstelt van corona, maar vindt moeizaam monitoren

In Antwerpen zijn de 40 grote zeilschepen van de Tall Ships Races opnieuw vertrokken. De zevende editie van dit evenement op en langsheen de Schelde was op toeristisch vlak een voltreffer. Het nautisch evenement viel samen met het Bollekesfeest van Antwerpen, en lokte de voorbije vier dagen meer dan 850.000 mensen naar de stad. En de liefhebbers kregen vanmiddag een laatste kans om een blik te werpen op de prachtige schepen alvorens die zeil zetten richting Denemarken. De grootste zeilschepen ter wereld waren uiteraard de publiekstrekkers. Maar, ook de vele randactiviteiten vielen enorm in de smaak. Het is nu wachten op de volgende doortocht van de Tall Ships in 2026.