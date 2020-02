Jeugdhuis Buggenhout tijdelijk toe na drugsproblemen

Anderhalf jaar na de aankondiging dat er een groot cameraschild zou komen op de Park and Ride in Melsele, hangt er nog geen enkele beveiligingscamera. 44 camera's moesten voor meer veiligheid en minder vandalisme zorgen aan de eindhalte van de tram. Maar door getreuzel tussen de verschillende diensten komt het er maar niet van. En dat er nood is aan meer beveiliging aan de Park and Ride bleek gisteren nog maar eens. Vandalen braken in maar liefst 7 auto's in.