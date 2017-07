Jeugdbewegingen op kamp: sociale media houden thuisfront geïnformeerd

Heel wat bekende Vlamingen hebben een mooi bedrag bijeen gesprokkeld voor een vzw uit Ninove die humanitaire steun biedt in Afrika. De afgelopen weken hebben ze persoonlijke spullen laten veilen, en dat heeft bijna 12.000 euro opgebracht. Welgeteld 11.945 euro en 36 cent was het uiteindelijke bedrag. BV's zoals acteur Andy Peleman uit Haaltert, en reality-ster Michel Van den Brande uit Temse, hebben de actie gesteund. Ook ander bekend volk uit het tv-programma 'The Sky Is The Limit' zijn betrokken bij 'A Future for Togo'. Onder andere deze schilderijen van K3 en Clouseau werden geveild voor het goede doel. Met een recordopbrengst als resultaat.