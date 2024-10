Jeugdbestuur van SKN Sint-Niklaas trekt met petitie naar stadsbestuur

In Sint-Niklaas zijn enkele tientallen ouders en kinderen van de jeugdploegen van voetbalclub SKN Sint-Niklaas naar het stadhuis getrokken. Ze geven er een petitie af, met ruim 200 handtekeningen van ouders van jeugdleden en ook bestuursleden. Die zijn ongerust en niet te spreken over de huidige gang van zaken bij de club. Zo is de kledij van de jeugdspelers nog altijd niet geleverd, terwijl ze daar wel allemaal honderden euro's lidgeld voor betaald hebben. Ook de trainingen verlopen moeizaam omdat er te weinig trainers zijn. En er is niet genoeg materiaal. Het jeugdbestuur vraagt het ontslag van de huidige voorzitter.