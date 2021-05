Jeugdactiviteiten opnieuw mogelijk in grotere groepen

In Aalst zaten de terrassen dit weekend extra vol. Want zaterdag was het ook Topdag, een shoppingevent waar elk jaar duizenden mensen op af komen. En dat was deze keer, ondanks corona niet anders. Het was enorm druk op en rond de Grote Markt. Maar alles bleef wel binnen de perken. Veiligheidsdiensten controleerden de hele dag door, maar moesten nergens optreden.