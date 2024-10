Jenno Berckmoes wint Sluitingsprijs in Zele, laatste koers voor Zelenaar Stijn De Bock

In Zele heeft Houtemnaar Jenno Berckmoes de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs op zijn naam geschreven. In een regeneditie haalde Berckmoes het in de sprint voor de Nederlander Timo De Jong en Dries De Bondt. Het is zo de derde profoverwinning van dit seizoen voor de renner van Lotto Dstny. Voor Zelenaar Stijn De Bock was de Sluitingsprijs dan weer zijn laatste koers. Samen met zijn tweelingbroer Stef, hing de ex-Belgisch kampioen bij de elite zonder contract zijn fiets in zijn Zele letterlijk en figuurlijk aan de haak.