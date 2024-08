Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) uit Sint-Lievens-Houtem wint de MuurClassic in Geraardsbergen voor de ogen van vrienden en familie

Jenno Berckmoes uit Sint-Lievens-Houtem heeft vanavond de MuurClassic in Geraardsbergen op zijn naam geschreven. Voor de 23-jarige renner van Lotto Dstny was het de tweede profzege. Op de laatste beklimming van de Vesten reed Berckmoes alleen weg. De Noor Tobias Halland Johannesen werd tweede, de Zwitser Fabio Christen bolde als derde over de finish. Na de aankomst viel Berckmoes dolgelukkig in de armen van zijn familie en vriendin.