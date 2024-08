Jenne De Potter (cd&v) opnieuw kandidaat-burgemeester in Zottegem

In Zottegem is Jenne De Potter lijsttrekker voor cd&v voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. De Potter is al negen jaar burgemeester geweest van de stad, alvorens hij in 2022 de sjerp doorgaf aan coalitiegenoot Evelien De Both, van N-VA. Sindsdien is hij schepen van Sociale Zaken en ook voorzitter van het Bijzonder Comité. Hij geeft ook les in het OLVC campus Bevegem. Op 13 oktober zal hij de cd&v-lijst aanvoeren en is hij dus opnieuw kandidaat-burgemeester. Op plaats nummer 2 staat Lieselotte De Roover, huidig schepen van Jeugd, Cultuur en Onderwijs. Lijstduwer wordt Leen Goossens, huidig eerste schepen van de stad. Ook zij gaat voor een derde bestuursmandaat.