Jelle Veyt maakt tussenbalans op van zijn wereldavontuur: "Nooit gedacht dat ik al zover zou geraken"

De 7 hoogste bergtoppen per continent ter wereld beklimmen, met dat avontuur gaat Dendermondenaar Jelle Veyt intussen al zijn 12de jaar in. Maar het einde komt stilaan in zicht. Veyt is nu een tiental maanden in België om er zijn werk als kinesist verder te zetten en vooral ook wat tijd door te brengen met vrienden en familie. In september vertrekt hij weer, en dan gaat hij proberen als eerste ter wereld het 'Seven Summit'-avontuur af te ronden.