Jelle Veyt klaar voor oversteek met roeiboot naar Miami

Na 2.400 kilometer gefietst te hebben, is de Dendermondse avonturier Jelle Veyt aangekomen in de Portugese stad Portimao. De fietstocht maakt deel uit van zijn 'Seven Summits'-expeditie, waarin hij de hoogste bergtop van elk continent wil bedwingen. Deze keer is de Mount Denali in Alaska z'n eindbestemming. Maar daar is hij nog lang niet. Volgende week vertrekt hij met de roeiboot voor een oversteek van de Atlantische Oceaan.