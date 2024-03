Jelle Veyt hoopt eind april op de top van Mount Denali te staan

Een gehoortest afnemen bij jonge kinderen is geen evidente taak. Want hoe leg je aan een kleuter uit dat ze hun hand moeten opsteken wanneer ze een pieptoon horen? Zeker voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek is dat niet gemakkelijk. Dat merkten ze in Centrum voor Ambulante Revalidatie 't Vlot in Beveren. Serviceclub Rotary heeft daarom nieuwe apparatuur geschonken dat speciaal ontwikkeld is om dat proces te vergemakkelijken. Aan de hand van beeld en geluid kunnen de logopedisten nu zien of het kind het geluidje gehoord heeft of niet.