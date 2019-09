Mocht de streep tien meter verder gelegen hebben in Yorkshire dan was onze streek een wereldkampioene rijker. Julie De Wilde, 16 jaar uit Laarne, heeft op het wereldkampioenschap wielrennen net naast de gouden plak gepakt. In een sprint bergop haalde ze alles uit de kast. Ze overtrof op waanzinnige manier een pak rensters, maar ze moet vrede nemen met een zilveren medaille. Na wonderboy Remco Evenepoel is dit de tweede zilveren medaille voor ons land op het WK. En dat is echt iets om trots op te zijn.