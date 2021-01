Sport Jelle uit Kruibeke verdedigt de geelblauwe kleuren van WB in de ePro League

Ik heb nog wat sport voor u, eSports meerbepaald. Dat is sporten vanachter je computer. En dat kan ook op topniveau. Zo heeft Waasland-Beveren een eSporter in zijn rangen. Kruibekenaar Jelle Maes heeft de eer om op de Playstation de kleuren van geelblauw te verdedigen. En hoewel het allemaal digitaal is, is de werkelijkheid nooit veraf. Jelle doet het quasi even goed als de echte eerste ploeg. Ze vechten allebei tegen de degradatie.