Jef moet zijn en 10 andere volkstuintjes in het Peter Benoitpark op anderhalve maand tijd ontruimen voor bouwproject: "In februari was er nog niks aan de hand"

In het Peter Benoitpark in Sint-Niklaas dreigen 11 volkstuintjes te verdwijnen. Ze moeten weg, want de grondeigenaar wil op die plek vijf huizen bouwen. Voor de huurders van de tuintjes komt het nieuws onverwacht. Ze krijgen ook maar anderhalve maand de tijd om een oplossing te zoeken, want tegen 1 mei moeten alle tuintjes ontruimd worden. De huurders hopen samen met oppositiepartij PVDA dat de volkstuintjes toch nog kunnen blijven, want ze vervullen een belangrijke sociale functie.