Ik heb één voetbalbericht voor u. De Belgische Voetbalbond heeft enkele spelers en stafleden van Waasland-Beveren ondervraagd over de veelbesproken wedstrijd tegen KV Mechelen van vorig seizoen. De ondervragingen kaderen in het onderzoek naar mogelijke matchfixing. De speurders hebben onder meer toenmalig trainer Svan Vermant ondervraagd. Hij werd bijgestaan door zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. En ook doelman Davy Roef is aan de tand gevoeld. Hij werd ook al door het gerecht ondervraagd, niet als verdachte maar als getuige. Ook Daam Foulon en assistenttrainer Dirk Geeraerd moesten langskomen bij de bond. Over de inhoud van de gesprekken wil de voetbalbond niets kwijt.