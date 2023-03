Jean-Pierre Van de Velde keert terug naar KVK Ninove als sportief adviseur

Ik heb ook wat voetbalnieuws voor u. Jean-Pierre Van de Velde keert terug naar KVK Ninove. Hij wordt er sportief adviseur. Van de Velde was al eens trainer bij Ninove, tot 2019. Maar nu moet hij er de kern voor volgend seizoen samenstellen. Ninove speelt momenteel in eerste nationale, maar vraagt géén licentie aan voor volgend seizoen en laat zich vrijwillig degraderen. Het doet dat na het overlijden van haar voorzitter én geldschieter Patrick De Doncker. Om volgend seizoen een competitieve ploeg in tweede nationale te hebben, krijgt het nu de hulp van ervaren rot Van de Velde. Hij moet er de sportieve lijnen uittekenen.