Jean-Marie Pfaffmuseum blijft open tot augustus, al derde keer verlengd

Het museum met een hele collectie aan trofeeën en iconische truitjes van de ex-doelman zou normaal gezien op 31 december definitief de deuren sluiten. Maar dit wordt nu verlengd tot augustus. Pfaff opende zijn museum in juli 2023 en ontving al meer dan 10.000 bezoekers. El Sympatico is bijna altijd zelf aanwezig om de bezoekers persoonlijk rond te leiden. Vanaf nu zal het museum wel enkel op zaterdag geopend zijn, of op aanvraag.