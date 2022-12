Volleybalclub Lindemans Aalst is er in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Challenge Cup niet in geslaagd om een goede uitgangspositie te verwerven. In deheen wedstrijd heeft Lindemans verloren met 3-1 bij Omonia Nicosia. Op woensdag 14 december speelt Lindemans de terugwedstrijd in Schotte.