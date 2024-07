Jean-Marie Pfaff opent nieuwe AH in geboortedorp Lebbeke: "Blij van hier nog zoveel supporters te zien"

Aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke is een nieuwe vestiging van Albert Heijn geopend. Het is al de 80ste winkel in ons land van de Nederlandse supermarktketen. En het was meteen over de koppen lopen bij de opening vanmorgen. Honderden mensen stonden aan te schuiven om er als een van de eersten hun boodschappen te kunnen doen. In deze vestiging kunnen zo'n 40 mensen fulltime aan het werk. Speciaal voor de opening was er ook heel wat randanimatie voorzien. Tijdens het wachten konden klanten genieten van een DJ-set en een optreden van steltenlopers. En in de winkel zelf kregen de eerste 500 klanten een goodiebag mee naar huis.