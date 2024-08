Jean-Marie Pfaff krijgt gesigneerd shirt van Maradona niet verkocht

Jean-Marie Pfaff krijgt het door Maradona gesigneerde shirt van Argentinië niet verkocht. Pfaff had het te koop aangeboden, maar het is niet verkocht geraakt door veilinghuis Sotheby's. Toch niet tegen de instelprijs van 640.000 euro. Het shirt was tot voor kort nog te bewonderen in het museum van Pfaff in het oud gemeentehuis van Beveren. Maar Pfaff wil het van de hand doen. Hij geloofde aanvankelijk dat hij er meer dan 1 miljoen euro voor zou krijgen. Het shirt werd door Maradona gedragen tijdens het WK voetbal van 1986 in Mexico. In de halve finale stonden België en Argentinë tegenover elkaar. Na de wedstrijd werd het shirt uitgewisseld. Maradona signeerde het en schreef er nog een persoonlijke boodschap op voor 'El Sympatico'. Een ander shirt van Maradona van het WK '86 raakte eerder al verkocht voor 8 miljoen euro.