Jean-Marie Pfaff is opgenomen in de Hall Of Fame van de Pro League. De Pro League bestaat dit seizoen 50 jaar en viert dat met een eigen Hall of Fame. Daarin werden gisteravond voor het eerst de tien grootste voetbaliconen sinds het ontstaan van de Pro League in 1974 opgenomen. Ook Wesley Sonck uit Ninove is erbij. Deze tien iconen werden gekozen door de clubs zelf en door de voetbalsupporters.