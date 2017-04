Turner Dennis Goossens uit Elversele heeft zich op het EK in Roemenië niet kunnen plaatsen voor de finale aan de ringen. Zijn score was niet genoeg voor een plaatsje bij de laatste acht. Een ontgoocheling voor Goossens want op de voorbije Olympische Spelen in Rio turnde hij wel nog de finale. De jongen turner neemt nu even tijd om te recuperen. Daarna gaat de focus vol op het WK in Montreal dat 27 September van start gaat.