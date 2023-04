In Herzele zijn ze al sinds negen uur deze ochtend aan het pianospelen. En dat tot vanavond 9 uur. Het is vandaag internationale pianodag, en dat wilden ze in academie De Wattenfabriek niet zomaar laten passeren. Ze plaatsten in de foyer van de bibliotheek deze vleugelpiano. Iedereen die het voelt kriebelen, mag er op spelen. Je moest wel op voorhand reserveren. Sinds 9 uur deze ochtend is de piano permanent bemand, en dat blijft zo tot deze avond. Leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten van de Academie laten horen wat ze kunnen. Maar ook wie niet verbonden is aan de Academie is welkom om een paar klassieke deuntjes te spelen. Dat de marathon vandaag doorgaat is geen toeval.