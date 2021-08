Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): 'Inkomgeld Cirk! Aalst hoeft echt geen drempel te zijn'

Op dag 7 van de Lokerse Feesten stond onder andere Equal Idiots op het podium. De Belgische rockgroep brak in 2016 door als 1 van de winnaars van De Nieuwe Lichting. Ook de twee andere groepen gisteravond wonnen die wedstrijd van Studio Brussel. SONS deed dat in 2018, Ramkot is 1 van de winnaars dit jaar. De drie jonge Belgische groepen vervingen gisteravond de Italiaanse topact Maneskin, die zoals bekend noodgedwongen moest afzeggen. De organisatoren moesten op enkele dagen tijd vervanging zoeken. De tickets voor Moneskin waren op 1 minuut tijd uitverkocht. Maar ook gisteren liep de Grote Kaai aardig vol. Zo goed als alle 1.600 plaatsen waren ingenomen.