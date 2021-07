Een moeder en haar twee kinderen zijn vanmiddag gewond geraakt bij een frontale botsing in Kruibeke. Het ongeval gebeurde in de Hogen-akker-hoek-straat in het industrieterrein Zwaluw-beek. In een scherpe bocht reed de vrouw frontaal tegen een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. De vrachtwagenchauffeur had ruimte nodig om zijn bocht te kunnen nemen, maar de vrouw had dat te laat gezien. Zowel de vrouw als haar twee kinderen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, de vrachtwagenbestuurder bleef ongedeerd. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.