Andy Baetens heeft dit weekend de Australian Darts Open gewonnen. De nummer één op de WDF-ranglijst nam het in de finale op tegen de WDF-wereldkampioen Neil Duff. Maar die was een maatje te klein voor de Aalstenaar. Baetens won overtuigend met 10-2. Met de overwinning sleept 'The Beast from the East' ook 10.000 Australische dollars in de wacht. Het is voor Baetens zijn vijfde WDF-rankingtitel van het seizoen. Eerder dit jaar was hij al de beste op de Croatian Open, Croatian Masters, Denmark Masters en Denmark Open. Door deze zege is hij ook zeker van een plekje op het WDF-wereldkampioenschap.