In de Challenger Pro League heeft SK Beveren vrijdagavond eenvoudig gewonnen op het veld van RSCA Futures. Het werd 0-4. Het is ex-Anderlecht-spits Dieumerci Mbokani die Beveren in de eerste helft op weg helpt naar de overwinning. Eerst met een assist op Nsimba, die hier de 0-1 op het bord zet. En net voor de rust trapt de spits zelf de 0-2 tegen de netten. Ook topschutter Barry en Ribeiro Costa pikken nog hun doelpuntje mee. Door de ruime zege blijft geel-blauw in de running voor de promotie naar het hoogste niveau en zet het titelconcurrent RWDM opnieuw onder druk. Zij spelen zondagavond in en tegen Beerschot.