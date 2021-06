Het Belgische 3X3 basketbalteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. De Belgian Lions, in witte uitrusting, versloegen gastland Hongarije met 21-14, in een rechtstreekse finale om dat felbegeerde Olympische ticket. Eén van die Lions is Thibaut Vervoort, een speler van Basics Melsele. Three on three basketbal is een nieuwe Olympische sport. Een wedstrijd duurt maar tien minuten en er wordt gespeeld op één helft van het basketbalterrein. Op het kwalificatietoernooi graaide het team het laatste Olympische ticket weg. In totaal komen er in Tokio vanaf 24 juli acht landen in actie.