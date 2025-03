Jasper De Buyst (Lotto) uit Erpe-Mere is een van de vele streekrenners die vandaag aan de start staat van de Omloop Het Nieuwsblad. Al was zijn voorbereiding op de start van het Vlaamse wielervoorjaar niet ideaal, wegens ziekte. Maar zijn taak voor vandaag is duidelijk: Arnaud De Lie helpen met het behalen van de overwinning.