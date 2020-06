Japanners Koike en Amano verlaten Lokeren

De Japanners Ryuta Koike en Jun Amano, twee spelers van het ondertussen failliete Sporting Lokeren, gaan terug voetballen in eigen land. Het duo werd begin dit seizoen met veel bombarie binnengehaald. Toenmalig voorzitter Louis De Vries zag veel toekomst in de Japanse transfermarkt. Maar ondertussen is Lokeren failliet en mocht elke speler dus opnieuw vertrekken. Koike en Amano gaan aan de slag bij dezelfde Japanse ploeg: de Yokohama Marinos. Amano was al eigendom van die club, hij werd enkel verhuurd aan Lokeren. En nu gaat dus ook Koike daar voetballen.