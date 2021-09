De eerste bekermatch werd meteen ook de laatste voor Waasland-Beveren. Geel-blauw verloor gisteravond met 1-0 van Dender. Het had genoeg kansen om de wedstrijd te winnen, maar een sterke Gies in doel en een knap afstandsschot van Hens beslisten er anders over. Dender mag nu dromen van een mooie bekeraffiche tegen een topclub. Voor Waasland-Beveren is het na de uitoverwinning bij Moeskroen weer voetjes op de grond. Het moet nu alles op de competitie zetten.