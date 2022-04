Nieuws Jan-Willy Van Sande, oud-burgemeester van Berlare, is overleden

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Jan-Willy Van Sande, oud-burgemeester van Berlare is overleden. Dat bevestigt zijn partij CD&V aan onze redactie. Van Sande was burgemeester van Berlare van 1977 tot en met 2006 en stond 30 jaar aan het roer van zijn geliefde gemeente. “Willy was de architect van een modern Berlare, van zijn realisaties plukt Berlare vandaag nog steeds haar vruchten.”, benadrukt CD&V-voorzitter Yves Poppe. Onder leiding van Jan-Willy Van Sande wist CVP/CD&V 30 jaar lang een absolute meerderheid te behouden. Van Sande was de architect van de fusiegemeente Berlare – Overmere – Uitbergen. Bij CD&V, de partij waartoe Van Sande behoorde, komt het overlijden van hun voormalige kopman hard binnen. "Berlare verliest een icoon, Jan-Willy Van Sande was een joviale, behulpzame en visionair man die Berlare op de kaart zette. Hij stond steeds tussen de mensen en was bovenal een echte burgervader, zijn inwoners konden steeds bij hem terecht." De begrafenis van Jan-Willy Van Sande zal plaatsvinden op zaterdag 23 april 2022 om 10.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Berlare.