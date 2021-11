Jan Vertonghen opent speelpleintje in Berlare: "Straks nog even naar huis en boerenkost eten"

Een speelpleintje dat de naam draagt van een Rode Duivel. In Berlare ligt er sinds vandaag eentje: de Jan Vertonghen Foundation Playground. Het is een interactieve speelboog geworden die kinderen tot meer beweging moet aanzetten. Dat is ook de bedoeling van de Foundation van de Rode Duivel. Hij wil de jeugd vanachter hun schermpjes halen. Het is het tweede speelpleintje van Vertonghen in onze streek. Na zijn thuisgemeente Temse, ligt er nu ook eentje aan het Donkmeer. En de stervoetballer kwam zelf de honneurs waarnemen.